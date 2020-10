8 oct 2020

Compartir en google plus

Pastora Soler está destrozada. La cantante acaba de perder a uno de los grandes pilares de su vida: su padre, Francisco. A pesar de que no han trascendido los motivos del fallecimiento, lo cierto es que él mismo, en 'Tu casa es la mía', confesó que llevaba más de una década luchando contra el cáncer.

A Pastora le han bastado unas pocas palabras al lado de una imagen en la que se ve a Francisco: "Buen viaje papá. Siempre serás mi héroe. DEP". Muy escueta, quizás, porque el dolor está tan reciente que no le permite expresarse largo y tendido. Que la herida está aún demasiado tierna.

En aquel programa presentado por Bertín Osborne, él mismo explicaba: "Ese cáncer se come el hueso y ahora ha pasado por una operación que le han puesto titanio por todo el cuerpo. Es un luchador". Su mujer se deshacía en elogios hacia él: "Mi marido es mi vida. Es el único hombre al que he besado y con el que he estado. Yo vivo para él. Él depende mucho de mí y yo le doy todo lo que tengo".

Ahora, tanto Pilar, madre de Pastora, como la artista deberán hacerse a la idea de que Francisco ha emprendido ese viaje del que no va a volver.