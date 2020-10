11 oct 2020

"Así me quedé despuéss de llorar, de llorarte y llorarme", con estas palabras comenzaba Nagore Robles una dura publicación que ha dejado a sus seuguidores algo confundidos. La presentadora compartía esta fotografía ayer, Día de la Salud Mental y hacía hincapié en la transparencia que la caracteriza para compartir las siguientes palabras con sus seuidores.

"Estoy bien, solo que a veces necesito desahogarme y soltar lo que suelo dejar en el fondo con peso, para que no suba a la superficie. A veces porque no tengo tiempo y otras porque no es el momento.

Pensando en personas, en cosas bonitas del presente, en recuerdos guardados en mi corazón...lloro con fuerza, me abrazo como una niña pequeña, volviendo a esos momentos llenos de amor.

Esta también soy yo, quería compartir esta foto y mostrar que las lágrimas son tan necesarias como las risas, y en la redes también", escribía Nagore.

Y terminaba: "Como decía Laurentino: 'Hay que llorar' ", sin duda una reflexión de la que todos podemos aprender.