13 oct 2020

Las redes sociales suelen mostrar la cara más amable de los famosos. Una ventana en la que enseñan sus mejores momentos y esconden los malos. Pero Nagore Robles ha querido este fin de semana sacar a la luz un momento de vulnerabilidad, porque el pasado sábado se celebraba el Día Mundial de la Salud Mental y quiso aportar este granito de arena para darle visibilidad.

"Así me quedé después de llorar, de llorarte y llorarme", comienza la vasca junto a una foto en la que hay signos más que evidentes en los ojos de que se ha pegado una buena llorera, pero sin especificar quién es esa persona a la que llora.

"Estoy bien, solo que a veces necesito desahogarme y soltar lo que suelo dejar en el fondo con peso, para que no suba a la superficie. A veces porque no tengo tiempo y otras porque no es el momento", continúa Nagore en esta catársis pública, mostrándose en un momento diferente a los que nos tiene acostumbradas con sus looks.

"Pensando en personas, en cosas bonitas del presente, en recuerdos guardados en mi corazón... lloro con fuerza, me abrazo como una niña pequeña, volviendo a esos momentos llenos de amor. Esta también soy yo, quería compartir esta foto y mostrar que las lágrimas son tan necesarias como las risas, y en la redes también", escribe para normalizar el llanto y antes de rematar: "Como decía Laurentino: 'Hay que llorar'".