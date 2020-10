15 oct 2020

Lo que tenía que ser una apacible tarde de playa, se convirtió en una pesadilla para Antonia Dell'Atte'. Sucedió a principios de julio. El viento arrancó de la arena una sombrilla que terminó por impactar en su cara, dejándole fuertes heridas y llevando a la italiana hasta el quirófano para ser intervenida de la mandíbula.

La recuperación, dos meses después, sigue su curso. "Es un agradecimiento también a estar viva porque yo perdí el conocimiento, 85 puntos, un hueso roto y tres dientes arrancados", explicaba a su llegada este miércoles a Madrid, donde aterrizaba para la puesta de largo de la Menina Madrid Gallery, ya que una de esas meninas que se van a exhibir en la capital, es obra suya.

"Tengo una cicatriz que vamos ahora a curar y tiene que ser trabajada por el láser. Y luego, los dientes, un implante. ¡Qué horror! Yo que quería envejecer con mis arrugas y con unos dientes fantásticos, pero aquí estamos, dando gracias a la vida", explicaba Antonia, que ha contado con la mascarilla como aliada inesperada para ocultar esas heridas.

Además, aprovechaba para reiterar su apoyo a Ana Obregón cinco meses después de la muerte de su hijo y cómo se encuentra Clemente tras esa pérdida de su hermano Álex: "Yo ya he dicho que he compartido el dolor, pero la que tiene que hablar del dolor es ella. Mientras esté bien, estamos todos bien y no le veo desde hace casi dos años porque ahora mi hijo está en Miami, quiero ir a verle".