15 oct 2020

Casi sin tiempo de asentarse en Turín tras el fichaje de Álvaro Morata por parte de la Juventus, su mujer, Alice Campello, daba a luz. Han pasado un par de semanas desde entonces y ella ha querido compartir sus impresiones tras esta segunda experiencia con la maternidad con sus seguidores en Instagram, mostrando una cara menos amable a la que nos tienen acostumbradas las famosas tras el parto.

La 'influencer' italiana ha reconocido que le está costando. Que no le está resultando sencillo recuperarse tras pasar por el paritorio. "Todavía estoy en proceso de adaptación y mi cuerpo es una fiesta de hormonas", comienza respondiendo a esos 'followers' que se han preocupado por saber cómo se encuentra dos semanas después de la llegada al mundo de ese bebé.

Tampoco tiene reparos en explicar que con esta segunda cesárea le está costando más recuperarse, y advierte que depende mucho tanto del cuerpo como del momento en el que llegue: "Depende porque cada persona es un mundo. Pero, esta vez a mí me costó bastante bastante, bastante más".

Campello aclara que no es solo esa intervención la que le está lastrando en las últimas semanas: "No solo recuperarme de la cesárea, sino también a nivel mental. Es bastante complicado después de un embarazo, la parte emocional y física también. Yo después de dar a luz a Ale, Leo y con Edo también, estaba híper sensible y con mucho dolor de la cesárea, muchísimo".

"De todas formas, tengo mucha suerte que no engordo nada y tengo un metabolismo muy rápido. No me cuido nada. Lo importante es ser felices. Me estoy recuperando, pero con tranquilidad. Todavía tengo barriguita, ahora esto tumbada por eso no se ve tanto", termina en ese vídeo en el que da respuesta a las inquietudes de su comunidad virtual.