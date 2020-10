17 oct 2020

Haces unas semanas saltaban las alarmas: Oriana Marzoli e Iván Gonzálezpodrían haber roto su relación tras borrar todo rastro de ella en sus respectivas redes sociales. Pero este viernes se confirmaban las sospechas, la pareja del momento ha finalizado su noviazgo tras una fuerte discusión en directo con detalles sexuales incluidos.

El jueves, Oriana aparecía en el plató de 'Mujeres y hombres y viceversa' dispuesta a contar toda la verdad. La venezolana cree que Iván vende una relación idílica que realmente no tienen y sus declaraciones han sido de lo más duras.

"No quieras suavizar una relación lamentable como la que tenemos", le decía contundente a su pareja seguido de reproches que afectan a su relación sexual: "No tienes apetito conmigo y creo que te falta nada para ir a buscar a un hombre. Llevamos dos semanas sin hacer nada. Antes me quejaba de que durabas poco tiempo, pero ahora ya ni eso... Se nota cuando es forzado y cuando lo haces por cumplir".

Ante los ataques, Iván se ha defendido diciendo que no le apetece porque no está bien con ella y que no aguanta más: "Yo la quiero muchísimo, pero ese carácter y esa impulsividad que tiene me hacen no poder más con esto. Tengo 28 años y necesito una cosa estable y tranquila".

Pero la cosa no queda ahí. Nagore Robles ha hecho pública una información que no deja en buena posición al jerezano. Al parecer, cuando Iván era tronista habría mantenido relaciones sexuales con un ex asesor del programa. ¿Será todo cierto?