18 oct 2020

Cuando creíamos haberlo visto todo después del vídeo de Sergio Ramos tocando el piano son su hijo, llega Lorena Gómez y nos derrite el corazón. La cantante acaba de ser madre y aunque sus primeras reflexiones como madre sacaban a relucir sus peores miedos pero también sus mejores fortalezas: "Hubo un segundo en que mi vida cambió para siempre, ese segundo en que empecé a querer a otra persona muchísimo más que a mi propia vida".

Cinco meses después, Lorena puede decir alto y claro que todas aquellas inseguridades de mamá primeriza parecen estar ya en un segundo plano y que su vida ha ido en una dirección: la de la felicidad.

Su último vídeo en Instagram cantando la mítica canción 'El chacachá del tren' de El Consorcio a su bebé lo demuestra. La complicidad es mutua y el bebé la mira con una ternura que nos ha derretido el corazón.

"Que te mire como él me mira a mi. Eso es amor. Esa es la sensación más increíble del mundo. Ese es el sentimiento más único e inigualable que hayas tenido jamás", ha escrito emocionada la ex triunfita y ha concluido orgullosa: "Me emociona ver cómo crece, cómo va prestando cada vez más atención, cómo fija la mirada y cómo intenta imitar los sonidos. Pero lo que más me emociona y me hace sentir la mujer más afortunada del mundo es que esa personita ha salido de mi cuerpo. Qué maravilla poder dar vida".