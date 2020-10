21 oct 2020

La segunda edición de 'La Isla de las Tentaciones' está siendo más polémica, si cabe, que la primera. Cada 10 minutos los memes sobre el reality inundan las redes sociales. Comentarios, equipos, comportamientos tóxicos en prime time... sin duda, está siendo todo un fenómeno. Y Terelu Campos, como no podía ser de otra forma, también se ha subido al carro de fans del programa. Su último comentario la delata.

La colaboradora televisiva ha dado rienda suelta a su opinión y le ha tirado un piropo a Pablo, uno de los concursantes que no ha pasado desapercibido para nadie. Claro, está, los comentarios al respecto no se han hecho esperar.

¿Qué le ha dicho? Pues bien, algo que muchos en plató piensan, pero que solo ella se ha atrevido a verbalizar en directo: "“A mí me parece maravilloso, tengo que decirlo, que Pablo eche a Rosito a la hoguera porque todo lo que ella le había dicho que era y no es. Como a tí te ha salido acostarte con él y no es, a mí me ha nacido hacer este acto”, decía Terelu. Primero le defendió tras comentar la hoguera de confontración que él había protagonizado junto a Mayka, y después, llegó el piropo:

“Ah y una cosa más, Pablo te amo. ¡Qué pena que no tenga 30 años menos!”, finalizaba.

Estamos sin palabras.