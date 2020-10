29 oct 2020

En ocasiones, la etiqueta 'hija de' puede pesar mucho. Porque, si bien sirve para abrir ciertas puertas, también puede darse el caso que, después de haber hecho méritos, haya quien piense que tan solo se trata de enchufe. Esto último es lo que le acaba de pasar a Gloria Camila Ortega después de que se haya conocido que ha fichado para trabajar de actriz en una serie de TVE.

Tras descubrirse esa primera imagen en medio del rodaje, las críticas contra ella no se hacían esperar. Su padre ya ha dado la cara por ella, como lo hace siempre que considera que los reproches son injustos. Ahora, es ella misma quien se ha querido dirigir al mundo, a través de unos vídeos en los 'stories' de Instagram, para dejar claro que nadie le ha regalado nada y que ha pasado las pruebas pertinentes, como cualquiera. Máxime después de que Teté Delgado calificase, en 'Sálvame', como "falta de respeto" a la profesión que se le haya dado un trabajo interpretativo.

"Lo que se lleva muchos días diciendo ya se puede confirmar. Se me ha dado la oportunidad de estar en una serie", comenzaba la joven, sin negar lo evidente de esa foto que ya circulaba y en la que se puede observar cómo, muy concentrada, está metida en ese papel para el que la han contratado.

Esta es la primera imagen de Gloria como actriz. pinit

"Obviamente he pasado castings y todo, que no quiero que nadie se lo tome a malas... Sin más, me han dado la oportunidad de hacer una serie con TVE, que es una cadena que me parece maravillosa y la trama e historia es increíble. Y ya os confirmo estoy súper contenta, que tengo ganas y estoy aprendiendo mucho, el equipo es maravilloso", explica, dejando claro que no ha sido una elección a dedo.

"Gracias a los que creen y confían en mí, voy a dar mi 200% y a la vez voy a estudiar un máster", termina su discurso Gloria, que nunca ha descuidado su formación académica. No debemos olvidar que se acaba de graduar en Diseño de Moda, que ha sabido abrir fronteras más allá de toda la presencia televisiva que ha tenido desde que cumplió la mayoría de edad.