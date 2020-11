5 nov 2020

Las alarmas saltaron cuando Ezequiel Garay, marido de Tamara Gorro, lanzaba hace un par de fines de semana un comunicado en el que indicaba que la 'influencer' había tenido que ser intervenida. Ella misma explicaba, poco después, que se debía a un quiste en un ovario que su médico había considerado que había que retirar...

...y que resultaba ser benigno. Algo que, por supuesto, celebraba junto a su familia virtual. Porque ella, desde hace años, cuenta en Instagram lo que considera de su vida íntima. Y suele ser muy generosa con esa legión de 'followers' sobre los que edifica buena parte de su éxito.

Ahora, Tamara ha querido enseñarles cómo ha quedado su abdomen tras la intervención. Sin filtros. Sin recurrir al socorrido Photoshop que sirve para enmascararlo todo en las redes sociales. Porque, dos semana después de ponerse en manos del cirujano, aún se puede advertir una inflamación abdominal que ha retratado y comparado con otros momentos de su vida.

"Voy a ser muy clara. ¿Qué quiero transmitir con estas fotos?", comienza en el texto junto al carrusel de fotos antes de empezar a explicar cada una de las mimas: "En la primera, la persona quiere disimular el hinchazón de su tripa, sintiéndose bonita. En la segunda, la persona muestra su hinchazón sin pudor, sintiéndose bonita. En la tercera, soy yo, Tamara Gorro. Una persona que siempre ha tenido un abdomen muy definido debido a mi pasión por el deporte y comida saludable".

La perfección está en lo mucho que uno se quiera y acepte"

"Yo me decanto por la segunda opción: mostrar sin pudor y aceptar lo que hay. Me acepto, me gusto, me valoro y me quiero. Las dos opciones me parecen lícitas, cada uno elige cómo quiere verse", continúa, antes de compartir una reflexión: "Pero aún eligiendo la primera , hay que tener en cuenta una cosa muy importante: la perfección no está en la medida y cuerpo perfecto. Está en lo mucho que uno se quiera y acepte".

"A todo esto hay que añadirle, que cuando digo hinchazón, me refiero al pequeño cambio físico que cualquiera podamos tener en un momento determinado. Siendo consciente de que mi tripa hinchada sigue siendo plana. Lo he puesto como ejemplo", termina Tamara en ese texto muy aplaudido por los usuarios de Instagram.