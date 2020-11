5 nov 2020

Instagram se ha convertido, en muchas ocasiones, en un lugar donde se vierte crueldad. De eso sabe mucho Soraya Arnelas, que lleva 15 años, desde que la conocimos de la mano de 'Operación Triunfo', recibiendo ataques. Los mismos que se han intensificado con el paso de los años y merced al anonimato que permiten esas redes sociales.

Ahora, ha querido alzar la voz. Recordar algunas de esas cosas desagradables a las que ha tenido que hacer frente (ella y su hija, Manuela) y explicar a quienes tratar de menospreciarla, que esos insultos gratuitos lo único que consiguen es hacer más sólidos los cimientos de su seguridad. Que es sobre ellos sobre los que ha edificado su carrera de éxito.

"-tu hija es fea. -eres una criminal porque has ido a los toros. -como te atreves a salir a cenar habiendo nacido tu hija hace días. -vergüenza te tendría que dar de sacar una línea de ropa y exponer a tu hija ante los pedofilos... -poyeya...". Así comienza esa publicación de la artista con la que denuncia esas faltas de respeto que deberían erradicarse de una vez por todas.

"Y así desde hace 15 años que comencé con mi carrera musical", explica Soraya, que añade el lado positivo que le ha sacado a todo este asunto desagradable: "Si supieran que he construido mis cimientos, he sacado mis agallas, he crecido con cada latigazo, con cada insulto... Solo hace falta ver a la sociedad , el rumbo que lleva...".

"Mientras algunos locos seguimos tratando de crecer, de evolucionar ante las tempestades. Soy una mujer de 38 años, madre de una pequeña familia, con sueños, con defectos y virtudes. COMO VOSOTROS", prosigue antes de hacer una especie de petición a modo de cierre: "Vamos a tratar de ser empáticos, vamos cuidarnos entre todos, vamos a tratar de ayudarnos".