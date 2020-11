12 nov 2020

Para entender por qué se le pregunta, una y otra vez, a Pilar Rubio sobre una presunta mala relación con Lorena Gómez, pareja de René Ramos, hay que remontarse a la estrecha amistad de esta con la anterior mujer de su cuñado, Vania Millán. Cómo acabó aquella relación podría haber llevado a pensar que a Pilar no le hiciera gracia la llegada de una nueva figura a la vida de René. Nada más lejos de la realidad.

La polémica se ha avivado en varias ocasiones, aunque la más fuerte la teníamos el pasado verano, cuando se celebraba el aniversario de boda de la presentadora y Sergio Ramos. Lorena rescataba una imagen del álbum de aquella celebración, pero en la foto faltaba ni más ni menos que la novia. Así que, los peor pensados revolvieron de nuevo la caja de las especulaciones.

Posterior a aquello, ambas desmintieron que hubiese problemas entre ellas. Es más, Lorena explicó a la prensa cómo Rubio le había dado los consejos pertinentes durante ese primer embarazo de la cantante, ya que Pilar, con cuatro a sus espaldas, estaba mucho más curtida en el tema. Nada que reprocharse ninguna. Todo en calma familiar...

Ha sido en la revista 'Hola' donde Pilar ha tenido que recordar, por si a alguno no le ha quedado claro hasta la fecha, que la relación que tenga con Vania no impide que, a la vez, pueda llevar una amistad con Lorena. "Vania es una persona muy especial de mi grupo de amigas íntimas. Lorena es la novia de René. No tienen que ver nada la una con la otra. Intentáis buscar polémica donde no la hay", se puede leer en la mencionada publicación.

"Lorena es encantadora y ya ha dejado claro que no hay ningún enfrentamiento. Al revés, nos llevamos genial. Cuando me comentan alguna cosa sobre esto o la leo, me río. Nosotras sabemos cuál es nuestra vida y, afortunadamente, somos tres mujeres súperfelices. Vania y yo nos llevamos genial y nos queremos muchísimo. Y a Lorena también, claro", añadía, para ver si de una vez por todas hace entender que no tiene problema alguno.

Estos presuntos tiras y aflojas han llegado hasta tal punto que incluso se le ha preguntado a Vania por ellos. "Yo no estoy en la relación de Pilar y Lorena. No considero que mi amistad con Pilar tenga algo que ver. Pilar y yo somos amigas hace ya muchos años, estuvo en unos momentos muy difíciles de mi vida, formamos parte de un grupo de amigas y no hay nada más. Lorena es su cuñada, no soy yo. Yo soy simplemente su amiga"a, respondía de manera contundente.