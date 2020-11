15 nov 2020

Tuvieron que decirle adiós de manera abrupta el pasado verano. Pero como el recuerdo y las emociones no entienden de despedidas, los grandes amigos de Carlos García Calvo se reunieron esta semana para presentar su último libro, 'Letizia, de la A la Z', una obra póstuma que publica estos días La Esfera de los Libros, y rendirle un homenaje.

Cuentan desde la editorial que el destino quiso que García Calvo entregara el manuscrito de este libro poco antes de su muerte, el 2 de julio. Pero antes incluso de terminar de escribirlo ya tenía claro quiénes quería que lo presentaran: Marta Robles y Lorenzo Caprile. Así que ellos, como buenos amigos, esta semana no solo no faltaron a la cita, si no que además, encabezaron un encuentro en el que estuvieron también Carla Royo Vilanova, su gran amigo Rafa Ríos o María León.

Juntos repasaron la nueva obra del periodista argentino, pero también su peculiar forma de ver el mundo. La reunión se desarrolló por videollamada, como mandan los cánones en tiempos de pandemia, pero con la misma emoción que si se hubiesen reunido en un auditorio. También con la misma sinceridad, porque su sentido del humor, afilado y mordaz, daba para muchas anécdotas.

«Me ha emocionado el libro porque me he dado cuenta de cómo realmente valoraba nuestra amistad» Lorenzo caprile

Por eso quizá soprende escuchar a Marta Robles asegurar que "Carlos era un enorme tímido". No lo hace tanto saber que tras esa fachada de gentleman impertérrito se escondía un hombre "buenísimo. Siempre estaba pendiente de la gente". Una generosidad que ejercía con fingida falta de importancia.

Lorenzo Caprile aseguraba que además de elegante, culto y refinado, "era muy vanidoso". Prueba de ello es que la mayoría de esos amigos nunca supieron cuántos años cumplía. "Yo me he enterado ahora de la edad que tenía", apostillaba Caprile. "Tenía 77", dejaba caer. Y Cristina, la hermana del periodista, lo confirmaba.

Él se ha encargado de escribir el prólogo de este nuevo libro en el que asegura que se ha visto reflejado, ya que el periodista hace referencia a él en múltiples ocasiones. "Me ha emocionado porque me he dado cuenta de cómo realmente valoraba nuestra relación de amistad, o de maestro a pupilo, porque era lo que era en el fondo", comentaba.

Y es que Caprile es un referente en la moda, pero también el autor de algunos de los estilismos más célebres de la Reina. Y sobre ella es sobre quien versa este libro, constituido por una recopilación de términos que García Calvo llevaba a su terreno para explicar detalles y anécdotas desconocidos de doña Letizia.

Portada del libro 'Letizia, de la A a la Z' (Editorial La esfera de los libros) pinit

"Esas voces, porque no deja de ser un diccionario de la A a la Z, están muy bien hilvanadas", comenta Caprile. Y eso que hubo quien, cuando Carlos le comentó su idea no lo vio tan claro. "Cuando me dijo que iba a escribir el libro me preocupé. Pero Carlos ¿qué vas a decir?", comentaba Marta Robles. Pero "al leerlo me ha parecido un escrito muy amable, creo que el más amable de todos, porque en sus columnas, a veces decía cosas que le podían gustar o no a la Reina", comenta Robles.

Qué pena que la discreción impida que sepamos qué opina doña Letizia de esta obra. "Sé que ella le seguía", afirmaba Robles, que aseguraba que "con doña Letizia tenía una relación más de cariño que de otra cosa, la miraba desde lejos, pero la miraba con cariño", algo que suscribía Caprile.