25 nov 2020

Antonio David Flores ha hablado. Como pocas veces. Haciendo un repaso por los temas más polémicos o que mayor morbo suscitan de su actualidad. Ha sido Kiko Hernández, su compañero en 'Sálvame', quien ha conseguido que le dé una entrevista en la que, sin pelos en la lengua, habla de esos problemas económicos de los que tanto se ha rumoreado en los últimos años.

Para que el baile de cifras y las especulaciones cesen, él mismo ha dado la cifra exacta de lo que debe. Es en la revista 'Diez Minutos' donde ha detallado que son 500.000 euros lo que adeuda con Hacienda. Un dinero que podría ser menos (o incluso nada), de no ser por la mano negra que se encargó de que su carrera en televisión se viera interrumpida durante muchos años. O esas 18-20 demandas que le han puesto en estos años.

A Fidel le diría que no se puede vivir con tanto odio"

Antonio David no se corta y le lanza un mensaje muy claro a Fidel Albiac. Porque no hace falta recordar que es a este a quien se ha señalado, de manera recurrente, como uno de los mayores escollos para que Rocío Carrasco no se reconcilie con sus hijos. "A Fidel le diría que no se puede vivir con tanto odio", dice de manera muy contundente, pero, a la vez, conciliadora. Para quien llegado a este punto piense que por su cabeza esta alguno de estos dos nombres como mano negra, se equivoca.

Flores da un nombre claro. Con mucho más peso en el medio. María Teresa Campos. Cree que ella se encargó de tocar a las puertas necesarias para que no le dieran trabajo, por esa relación tan especial que tiene con Carrasco, a quien considera como una hija más y junto a quien ha estado para defenderla de las polémicas más sonadas de los últimos años.

El exguardia civil tiene más que claro que "si Rocío Jurado levantara la cabeza, cambiaba el testamento". Y ya sabemos a qué se refiere. Como también dice con toda serenidad, que la cosa con Olga Moreno, su mujer, ha cambiado desde esas informaciones sobre unas presuntas infidelidades: "No se planteó en sí la palabra separación, pero sí hubo un antes y un después en la relación".