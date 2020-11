30 nov 2020

El susto del fin de semana, lo daba Lolita Flores. Al menos, a todos los espectadores que había comprado su entrada para ver su obra, 'La fuerza del cariño', en la localidad murciana de Águilas. La actriz se ponía delante del público, junto a Luis Mottola, el pasado sábado. Lo hacía, tal y como detallaba este fin de semana 'Socialité', después de 12 horas de viaje en coche (la anterior función se había celebrado en Miranda de Ebro, Burgos).

Cuando tan solo llevaba cinco minutos de actuación, comenzaba a encontrarse mal. Y se asustaba. Tanto como para, incluso, llegar a preguntar si entre los presentes había un médico. Inmediatamente, fue trasladada al camerino y se llamó a una ambulancia, que se encargó de que llegara al hospital más cercano y se le realizaran las pruebas pertinentes para determinar qué le había pasado.

Nada de lo que preocuparse. El domingo por la mañana, ella misma colgaba un vídeo en su cuenta de Instagram en el que, además de agradecer a todos sus seguidores el cariño que le había brindado en esas horas en las que encendió las alarmas. Pero, como ella misma explicaba, "estas cosas nos pasan a los artistas cuando no paramos, cuando vamos de un lado para otro".

Los viajes revientan y una no tiene 20 años"

"Gracias a Dios, hay mucho trabajo, pero los viajes revientan y una no tiene 20 años. Sobre todo, después de un confinamiento, que hay que volver a coger fuerzas", se escucha a Lolita, que agradece al gerente del teatro cómo se han portado con ella, porque "no me gusta suspender funciones". Pero, a veces, la salud obliga a echar el freno de mano. O, al menos, a bajar un par de marchas al ritmo que se lleva.

Lolita entraba a detallar que "el corazoncito que tengo, ayer latía de otra manera y eso es algo que no tiene importancia, pero que habrá que mirar". La hija de Lola Flores agradece a todos los que se encargaron de sus cuidados en el hospital de Lorca y a su compañero de función, que quiso estar a su lado durante todo ese tiempo hasta que se le diagnosticó ese cuadro de estrés que habrá que estudiar para asegurarse de que no hay problemas mayores.

"Vais a tener Lolita para rato", deja claro en esa grabación de casi dos minutos que ha supuesto un alivio para todos sus seguidores, pero, sobre todo, para sus familiares y amigos que, nada más se enteraron de la noticia, trataron de contactar por teléfono con ella.