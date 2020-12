1 dic 2020

Hace un par de semanas, teníamos la oportunidad de charlar con Anabel Pantoja. Lo hacíamos con motivo de ese libro sobre su estilo de vida que ha lanzado al mercado, y explicaba cuánto de orgullosa está de sus curvas. Cuánto le encanta tener carne que agarrar. Esta introducción se hace necesaria, como prólogo a lo que ha sucedido en su cuenta de Instagram.

Porque ella es consciente que, camino del millón y medio de 'followers', no a todo el mundo le puede gustar todo lo que comparte. Pero de ahí a tener que aguantar insultos, hay un trecho. Mucho menos si estos hacen referencia a ese físico que ha cambiado mucho en los últimos años, pero siempre siendo fiel a su ideal de mujer 'curvy'.

Todo empezaba con una imagen que elegía para acompañar a una de esas declaraciones de amor pública a Omar Sánchez, su prometido, que se han convertido en un 'must' en su tablón. "Mi placa con los 5 tornillos ya lleva casi 3 años aguantándome... Te quiero negro", se puede leer, haciendo un paralelismo con esa lesión de peroné a la que se ha enfrentado estas semanas.

"La carne te rebosa", "No es la foto más acertada", "Vaya chichas", "Has engordado mucho", "Esa espalda no es para enseñarla así, madre míaaaaa", "Ponte la ropa de tu talla", "Esa foto fatal, ponte en forma que todavía puedes no te abandones. El que la sigue la consigue", son solo algunos de esos comentarios, inaceptables, que ha recibido Anabel al lado de esa foto.

¿Su reacción? Contestar. De manera muy educada. Porque incluso hay quienes han instando a Anabel a que haga desaparecer esa instantánea que a ella le gusta por lo que refleja. Con un vídeo en sus 'stories' ha dejado claras las cosas a quienes solo saben manifestarse a través de la falta de respeto.

Si queréis borro la foto a los que os moleste la panceta ahí"

"A ver, que digo yo una cosa, que estoy leyendo los comentarios de la foto que he subido, que fue una foto este verano. Me encanta los comentarios que me ponéis, algunos son buenos, otros son malos… entiendo a que hay para todos los gustos. Pero lo de que me estoy poniendo como una panceta, que baje de peso, porque se me ve la lorcita que tengo aquí en la espalda, a las que nos sobra un poquito de peso… ¿Os molesta? Porque si queréis borro la foto a los que os moleste la panceta ahí… PUES NO", se escucha que dice en esa grabación.

Todo este revuelo llega en medio de las complicadas semanas a las que ha tenido que enfrentarse en 'Sálvame' con la guerra familiar como telón de fondo. Una disputa entre su tía y su primo que tienen a la colaboradora en una situación muy comprometida y por la que está sufriendo como nadie se lo puede imaginar.