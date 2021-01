25 ene 2021

Es un clásico en Instagram: los ‘haters’. Ellos son el lado oscuro de la fama online y el motivo por el que algunos famosos han terminado cerrando sus cuentas en dicha red social o se han tomado un descanso (y no como el de Ross y Rachel en ‘Friends’). Desde un punto de vista sociológico, los ‘haters’ no deberían suponer nada más que la representación de que no a todo el mundo le gusta lo mismo. Sin embargo, el anonimato que otorga Internet ha hecho que las opiniones negativas se carguen de odio y maldad.

De ahí que en una aplicación en la que los filtros lo son todo, Juan José Ballesta haya decidido mostrarse sin ellos y plantar cara a todos aquellos que han osado cuestionar la manera en la que ha anunciado la separación con la que ha sido su mujer durante 15 años. La ‘story’ (historia, nunca mejor dicho) es la siguiente. El actor y concursante de MasterChef Celebritydecidía hacer pública su ruptura con su mujer, Verónica, durante un evento en el que atendió a la prensa con su amabilidad habitual. Allí confesó a los reporteros que estaba soltero y que se encontraba bien.

Juan José en el concurso Masterchef de TVE pinit

Unas declaraciones que llegaban después de que Juan José pisase el plató de Sálvame Deluxe y prefiriese no decir ni esta boca es mía en lo que se refería a su vida sentimental. Fue entonces cuando a través de Instagram, el intérprete de ‘El Bola’ comenzó a recibir comentarios y críticas muy negativas respecto a la manera en la que había gestionado el anuncio de su divorcio.

Y mientras que otros famosos/influencers hubiesen optado por dejarlo pasar o por escribir un comunicado, Juan José decidió darles a esos ‘haters’ un poco de su propia medicina. Así pues, tumbado en el sofá de su casa, con actitud desafiante y con cara de muy pocos amigos, el ganador de un Goya a Mejor Actor Revelación con tan solo 13 años dijo lo siguiente:

"Vamos a ver, que estoy muerto de sueño, pero voy a aclarar esto. A los idiotas, por no decir otra palabra que luego no quiero que se me tache de lo que no soy... A los idiotas que habláis tonterías e 'imbeciladas'... Yo en Sálvame no dije lo de mi exmujer, lo de que me había dejado con Vero, ¿vale?, porque qué mejor forma de hacerlo público que en un evento gratis y sin cobrar. Yo fui a hacer una entrevista cobrando de mi trabajo y si hablo de otras cosas que no son mi trabajo ya es vender mi vida. Yo lo respeto, pero yo mi vida no la vendo, ¿me entiendes? Por eso lo he dicho en un evento público".

"Así que nada, macho, que os metáis la lengua en el culo, ¿vale? Y tú a lo tuyo y yo a lo mío. Lo digo por todos los que habéis hablado ahí en Instagram y gente que me están escribiendo tonterías. Por dignidad, por principios, por mi trabajo, por Vero y porque no cuento mi vida para cobrar, que yo cobro de mi trabajo, ¿vale? Y porque me sale de los cojones y ya está, y punto. Y si tenéis algún problema, que os den por el culo. Así que nada, lo dicho, que os metáis la lengua en el culito un poco y que os den por culo. Y ojo con lo que me decís ¿eh? y con las tonterías que me decís que ahora ya no tengo a Vero ni a nadie que me frene el brazo. No os confundáis, ¿eh? Os lo aviso. Más que nada por Juanjito, así que eso".

Unas palabras que no han sido muy bien vistas por sus seguidores ni por la gente de su entorno. De hecho, él mismo aseguraba que muchos amigos le habían escrito aconsejándole que no entrase en el juego, pero él entraba más aún todavía al decir que “antes no entraba por lo que no entraba, pero ahora ya... que soy muy bueno, pero cuidado ¿eh? que no soy tonto". La pregunta es, ¿por qué criticamos a Juan José cuando, de manera pública y sin esconderse, ha decidido insultar a todos los que de manera anónima le insultan a él?

Bien es cierto que, como figura pública, a Juan José Ballesta se le presupone un saber estar y un tener que morderse la lengua que, en este caso, está claro que no va con él. ¿Es malo que el intérprete haya decidido grabarse en lo que claramente era un momento de ‘calentón’? ¿Acaso no deben sentir lo mismo otros/as ‘influencers’ cuando sufren ataques mucho más graves e hirientes por parte de gente que se oculta tras cuentas anónimas en Instagram?

Porque lo único que ha hecho Juan José es mostrar una realidad de la que muchos hablan, pero con la boca pequeña. ¿Cuánto más tendrán que soportar los ‘influencers’ que los critiquen sin poder devolver la pelota como lo ha hecho el actor? Sin duda, Instagram sería un sitio mucho, pero que mucho más entretenido.