La presencia de doña Letizia en la boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry era una de las más esperadas el pasado 19 de mayo en Londres. Tanto era así, que nosotras ya le habíamos buscado vestido “made in Spain” a nuestra Reina. Sin embargo, esta vez nos quedamos con las ganas de ver su look de perfecta invitada... -aunque ella no fue la única ausencia sonada-.

Bien es cierto que, al ser Harry el sexto en la línea sucesoria de Inglaterra, el protocolo de su boda no era tan rígido y no “obligaba” a los reyes europeos a asistir al enlace, pero don Felipe guarda una excelente relación con los hijos del Príncipe de Gales y Lady Di, y al igual que asistió con doña Letizia a la boda de Guillermo y Kate Middleton, todo apuntaba a que estarían en el gran día de Harry y Meghan. Pero no.

Eso sí, no piensen que el rifirrafe con doña Sofía, o su enemistad con Marie-Chantal de Grecia tuvo algo que ver. Ni siquiera es que la novia o Kate Middleton tuvieran “miedo” de que las eclipsara con su estilismo... No. La ausencia de nuestros Reyes en la boda de Meghan Markle y el Príncipe Harry fue por un motivo mucho más mundano (y menos jugoso): el trabajo.

Doña Letizia tenía previsto en su agenda oficial iniciar el domingo 20 de mayo un viaje de cooperación a la República Dominicana y a la República de Haití (que os contamos día a día en nuestro blog El Estilo de Letizia) que la tuvo en Centroamérica hasta el miércoles 23, cuando tomó el vuelo de vuelta con destino a Madrid. Por tanto, la incompatibilidad de fechas entre la boda más esperada del año y los compromisos solidarios de la Reina hicieron que don Felipe y Doña Letizia no pudieran estar en Londres para ver a Meghan y Harry darse el “sí, quiero”.

Sin duda, un verdadero 'drama fashionista' para todas las que estábamos deseando descubrir el look de invitada de nuestra Reina...

