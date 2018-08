30 ago 2018

Solo un par de meses ha tardado la casa real británica en preparar una nueva exposición que hará las delicias de los seguidores de los duques de Sussex. En ella, quienes visiten el palacio de Windsor podrán ver el vestido de novia que lució Meghan Markleen la ceremonia religiosa y también una réplica del uniforme que llevaba el príncipe Enrique durante el enlace.

La muestra, que se llamará 'A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex', se instalará en el palacio en que contrajeron matrimonio Meghan y Harry de Inglaterra desde el 26 de octubre hasta el 6 de enero de 2019. Tal y como ha anunciado la casa real en las redes sociales y cuentan en su página web mostrará algunos de los detalles del enlace más mediático de los últimos años.

Quienes visiten la muestra encontrarán además del vestido de Meghan, diseñado por Claire Waight Keller para Givenchy, la tiara que lució además del resto de joyas que acompañaban al diseño. Todo ello por las casi 22 libras (unos 24 euros) que cuesta la entrada general de acceso al castillo donde Meghan y Harry sellaron su amor.

Eso sí, los fanes tendrán que esperar hasta finales de octubre, ya que el castillo está ahora en plena preparación de otra boda real: la de Eugenia de York con Jack Brooksbank, que se celebrará el 12 de octubre en la capilla de San Jorge, la misma que se utilizó para el enlace de los duques de Sussex.

