24 sep 2019

Compartir en google plus

El otoño ha empezado ajetreado para la Reina. Solo unas horas después de volar a Gran Canaria para comprobar 'in situ' los daños de los incendios que arrasaron la isla (donde estrenó un look muy cómodo con blusa de lunares de Hugo Boss, pantalón de cintura marcada y mocasines de Uterqüe), ha regresado a Madrid para presidir uno de los actos que se celebran con motivo del Día Internacional de la Investigación del Cáncer.

Para esta cita en Madrid de la mano de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), de la que es Presidenta de Honor, la Reina ha elegido uno de los vestidos más aplaudidos del año: un diseño midi en tweed azul con cintura marcada y escote 'off the shoulders' que, aunque ya no está disponible, llegó a las rebajas de verano de Zara por menos de 20 euros.

Doña Letizia, que estrenó este vestido el pasado mes de julio, ha demostrado que el escote 'off the shoulders' no solo sigue de plena tendencia, sino que es el que más le favorece, pues le permite presumir de los hombros y brazos tonificados que tiene. Para este acto por el Día Internacional de la Investigación del Cáncer, la Reina ha combinado su vestido de rebajas de Zara con sus salones de ante destalonados de Carolina Herrera y sus pendientes de estrella de Chanel, dos de sus complementos favoritos.

Estamos seguras de que volveremos a ver a la Reina con este vestido de Zara, no solo porque le sienta como un guante, sino porque derrocha elegancia, estilo y es perfecto para eventos de día durante el otoño. ¿Aprovechará Amancio para relanzarlo de nuevo? Nosotras estamos a la espera...