14 oct 2019

A punto de cumplir los 14 años, la Princesa Leonor enfrenta su semana más especial desde que se convirtió en heredera al trono de España. Por primera vez, y a la misma edad que lo hizo su padre, presidirá los Premios que llevan su nombre, los Princesa de Asturias, el próximo 18 de octubre en Oviedo. Además, la tarde del jueves será recibida con honores en la catedral de la capital del Principado, y el mismo viernes por la mañana presidirá junto a sus padres las recepciones a los premiados de esta edición y a los patronos de la Fundación. El sábado, en una jornada más desenfadada, visitará junto al resto de la Familia Real Asiegu, nombrado Pueblo Ejemplar del año.





VER 8 FOTOS Estos son los mejores looks de la princesa Leonor

Pero, ¿qué podemos esperar de los looks de la Princesa Leonor durante sus primeros actos públicos en Asturias? Hace tiempo que los looks de las hijas de los Reyes se estudian tan en detalle como los de Doña Letizia, y no han sido pocas las voces que han asegurado que, sobre todo la heredera, no viste acorde a su edad y lo hace con ropa demasiado aniñada. Durante el desfile con motivo del Día de la Hispanidad, vimos un primer cambio en su estilo, con una melena suelta con ondas, sin rastro de alisado efecto plancha o trenzas.

La Princesa Leonor en el Desfile del Día de la Hispanidad 2019 pinit Gtres

Durante sus primeros actos oficiales como Princesa de Asturias (aunque hace unos meses ya leyó el artículo 1 de la Constitución con motivo de su 40º Aniversario, y le fue impuesto el Toisón de Oro) Leonor podría continuar con la evolución de estilo que llevamos observando desde el verano, donde ha virado hacia prendas más adolescentes.

La evolución de estilo de la Princesa Leonor. pinit Gtres

Estamos seguras que tanto en el acto del jueves en la Catedral de Oviedo como el viernes en la entrega de los Premios Princesa de Asturias, la heredera lucirá vestido, y podría optar por un look más desenfadado con blusa y pantalón para la visita al Pueblo Ejemplar del sábado. El tweed podría ser el tejido elegido, así como la lana cheviot con estampado de cuadros, otro de sus preferidos. En cuanto a los colores, el azul, insignia del título de Princesa de Asturias, podría ser el más adecuado para su aparición en el Teatro Campoamor.

La Princesa Leonor, durante la lectura de la Constitución. pinit Gtres

Aunque es habitual ver a la Princesa Leonor vistiendo ropa de la sección infantil de Zara, Massimo Dutti o Mango, para la entrega de los Princesa de Asturias no creemos que luzca alguna prenda 'low cost', y nos atreveríamos a apostar por algún diseño creado en exclusiva para la ocasión, como ha ocurrido en otros momentos especiales como la coronación de Felipe VI, o los propios actos de la Constitución, la imposición del Toisón de Oro o el propio desfile del Día de la Hispanidad.