3 dic 2019

Carlota Casiraghi ha terminado con los rumores de crisis de su matrimonio asistiendo a la premiere de la película 'Le Grand Rex' junto a su marido. Esta es la primera aparición pública después de que la pareja se diera el "sí, quiero" y lo han hecho en París. Para este acto, la hija de la princesa de Mónaco ha escogido un look casual formado por una combinación de tejidos que curiosamente ha llevado María Pombo exactamente igual .

Carlota Casiraghi y Dimitri Rassam.

A pesar de que no estamos nada acostumbradas a ver a las royal con estilismos tan básicos y ponibles, tenemos que reconocer que nos encanta poder inspirarnos en ellas para nuestros looks de día a día. Y es que este outfit de Carlota es todo un acierto que tú misma puedes copiar. Escogió una camisa vaquera de manga larga que combinó con un pantalón efecto piel negro de corte baggy con puño en el bajo. Un look cómodo y relajado pero que sigue dos de las tendencias de la temporada.

Carlota Casiraghi con camisa vaquera.

Carlota añadió unos botines de tacón negros sencillos y muy cómodos y se unió al resto de celebrities enseñándonos una nueva forma de llevar el abrigo largo, un modelo en color negro. En cuanto al beauty look, optó por un maquillaje sencillo y natural que remató con una coleta baja con flequillo largo despeinada. A pesar de que las dos prendas que ha llevado Carlota las puedes encontrar en muchas firmas, aquí te dejamos una propuesta que hay en Zara para copiar esta combinación ganadora.

Camisa vaquera de Zara (29,95 euros).