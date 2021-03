2 mar 2021

No todos los cuentos de hadas en los que el príncipe se casa con una plebeya acaban bien y Tessy Antony de Nassau lo sabe. Su prematura boda siendo apenas una adolescente con el príncipe Luis de Luxemburgo, puede que la hiciera ascender en la escala social y que convirtiera a la hija de un alicatador y una ama de casa en miembro de la realeza europea, pero también le dio más de un dolor de cabeza. Igual que la princesa Mette-Marit, que confiesa que aún se le revuelve el estómago cuando piensa en sus comienzos en la aristocracia, el hecho de quedar embarazada del príncipe antes de casarse con él y que su unión tuviera lugar cuando ambos eran muy jóvenes marcó de forma desastrosa su matrimonio. Ahora esa unión es agua pasada, el príncipe y la plebeya firmaron el divorcio hace dos años, y Tessy la ex-princesa, despojada de su título como alteza real ha decidido empezar a hablar. Para abrir boca aquí van algunas de las cosas que ha dicho sobre temas tabú en cualquier familia real europea.

Tessy Antony y los hijos fuera del matrimonio

La ex princesa de Luxemburgo fue madre a los 21 años y se puede decir que fue el nacimiento de su primer hijo, Gabriel, el que precipitó definitivamente la boda con el príncipe. El pequeño nació en marzo y la boda se celebró en septiembre. La condición que los Grandes Duques de Luxemburgo impusieron para que la unión tuviera lugar fue que tanto el príncipe como los hijos que se tuvieran dentro de este matrimonio quedarían excluidos de la línea sucesoria de su título. El hecho de que el niño naciera antes de la boda se convirtió en uno de los grandes de las críticas que recibió la pareja durante todo su matrimonio por parte de los medios más amarillistas.

No cabe duda que si de algo sabe la ex princesa es del rechazo que se puede provocar en algunos círculos ante los hijos nacidos fuera del matrimonio. Algo que le trae sin cuidado habida cuenta de que se considera a sí misma una “madre soltera de dos niños” que han representado para ella el motivo por el que se ha mantenido firme en la adversidad. De hecho, está a punto de repetir experiencia: actualmente está embarazada de su prometido el empresario suizo Frank Floessel, de nuevo el niño llegará antes que la boda.

Con esta imagen de Instagram la ex princesa de Luxemburgo ha anunciado que espera a su tercer hijo. pinit

La ex princesa de Luxemburgo habla sobre depresión, drogas y abusos sexuales

Además del rechazo de su familia política a su primer matrimonio Tessy Antony de Nassau debió enfrentar durante los 11 años de matrimonio multitud de tensiones familiares en su propio entorno por su unión con la casa real. En una entrevista concedida a Sky News para ilustrar el caso de Meghan Markle, la ex princesa asegura que su familia sufrió mucho por culpa de su matrimonio, que de hecho no se habla con uno de sus hermanos porque no pudo soportar la presión mediática y que otro de ellos padeció mobbing laboral por su enlace.

Pero no solo ellos sufrieron: la pérdida de su tercer hijo en un aborto espontáneo y su divorcio del príncipe Luis sumió a Tessy en una profunda depresión porque junto a su marido perdió el 98% de sus amistades. En el podcast que ella misma graba ha hablado de lo doloroso que fue todo el proceso de divorcio y de cómo rechazó tomar medicación para combatir la depresión y la ansiedad que le produjo todo el proceso.

Curiosamente a pesar de negarse a tomar medicación la ex princesa se ha declarado a favor del uso de fármacos psicodélicos (como Gwyneth Paltrow) en víctimas de estrés postraumático por abuso sexual, otro tema del que entiende porque ela es una de esas víctimas de abuso. Ahora que ya no forma parte de ninguna familia real Tessy Antony ha revelado en varias entrevistas cómo fue víctima de una ataque sexual mientras estaba en el ejército y cómo consiguió escapar de él físicamente pero no mentalamente. El trauma y la vergüenza produjeron que callara durante años, pero parece que la ex princesa ya no está dispuesta a callarse nunca más.