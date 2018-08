3 ago 2018

Nos encanta comprobar cómo piezas que parecen imposibles desde las pasarelas, se ajustan cómodamente a la vida normal y corriente. Estas sandalias de Prada cuya plataforma termina en unas llamaradas de fuego provocaron muchas exclamaciones de asombro en su primera aparición durante la Semana de la Moda de Milán. Sin embargo, Kendall Jenner las lleva como si fueran unas zapatillas de deporte cualquiera. Sin darles importancia, que ellas ya tienen de sobra.

Prada Una publicación compartida de Kendall (@kendalljenner) el 31 Jul, 2018 a las 4:01 PDT

El fogoso diseño brilla suficientemente gracias a los discretos tonos azules del 'look' de Kendall: unos pantalones vaqueros estilo 'boyfriend' de Off-White y una camiseta de inspiración ciclista de Alexander Wang para Adidas Originals. Efectivamente: el batiburrillo de tendencias es fenomenal, pero la mezcla resulta estupendamente. Funciona.

En teoría, podremos ver este 'look' en la nueva temporada de "Keeping Up with the Kardashians", que las hermanas ya están rodando. Parece que los nuevos capítulos, de inminente estreno, nos muestran una importante bronca entre Kim y Kourtney. La superdiva dice de su hermana que es "la menos interesante de mirar" y esta la llama "ser humano malvado". ¡Expectación!

