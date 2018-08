15 ago 2018

Queda totalmente demostrado que el gigante de la moda se ha propuesto estas temporadas hacer camisetas para todo tipo de personas: fans de 'Friends', de Disney, de los juego de mesa como Monopoly... Y ahora le ha llegado el turno a los supersticiosos, que también se merecen un reconocmiento... ¡Y han llegado a Zara las camisetas de la suerte! Y nosotras no las vamos a dejar escapar, no vaya a ser...

Puedes elegir entre blanca o negra y entre la galleta de la suerte y el gato de la fortuna. Ambas cuestan 7,95 euros y nos parecen de lo más divertidas. En una podrás leer: "Make a wish, guess your future", que significa: "Pide un deseo, adivina tu futuro". Por otra parte la galleta de la suerte sugiere lo siguiente: "Tomorrow is going to be your lucky day" que significa "Mañana va a ser tu día de suerte". Ambos mensajes de positivismo creemos que habrán convencido de sobra a los más crédulos...

Camiseta de la galleta e la suerte de Zara por 7,95 euros. pinit

Camiseta del gato de la fortuna de Zara por 7,95 euros. pinit

Así que ya sabes, si no quieres tentar a la suerte, haz como nosotras y elige al menos una... ¡Si además combinan con todo! Puedes llevarla con shorts, jeans, palazzo... Vamos, que el uso de esta camiseta está más que asegurado.

