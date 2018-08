20 ago 2018

Olivia Palermo derrocha estilo con cada una de las prendas que luce, ya nos lo demostró hace unos días con su vestido más playero y ahora nos lo ha vuelto a demostrar con su prenda más solidaria.

Una de esas camisetas básicas con mensaje que tanto nos gustan porque quedan perfectas con cualquier 'look' y más si se lucen por una buena causa. Desde luego Olivia Palermo ha sabido dar el toque estrella a su 'look', esta vez con un importante mensaje contra el tabú que existe en torno a todo lo relacionado con las enfermedades mentales.

Una camiseta en la que se puede leer "The future is stigma free" ("El futuro está libre de estigmas") que te aseguramos, tú también vas a querer.

Y es que la campaña responsable de esta camiseta con mensaje intenta fomentar el diálogo sobre temas como la depresión, la ansiedad o la hiperactividad, entre otras enfermedades mentales, con el fin de generar más conciencia y comprensión sobre estos temas que a menudo son vistos como algo tabú.

Los encargados de generar todo este movimiento solidario han sido la ONG 'Bring Change to Mind' y la actriz Glenn Close (co-creadora de la ONG) que tras enterarse de que su hermana padecía trastorno bipolar y su sobrino esquizofrenia decidió apoyarlos a través de este movimiento.

Lo mejor es que el 100% de estas camisetas, que se venden en Hudson Bay, Saks Fifth Avenue, Lord & Taylor y Saks OFF Fifth por 23,27 euros, irá directo para ayudar la causa que defiende esta ONG.

Camiseta unisex de 'The Future Is Stigma Free'. pinit

Además cada uno de los ''hashtags de #TheFutureIsStigmaFree utilizados en Instagram o Twitter donarán $5 a esta asociación.

¡No te quedes sin ella!

