29 ago 2018

Marta Lozano sabe que las cazadoras denim son las mejores aliadas frente al entretiempo. Y es que aunque todavía no hayamos despedido el verano, las firmas de ropa ya se han anticipado con nuevas colecciones en las que no faltan esas prendas ideales para comenzar el otoño y perfectas para combinar con aquellas prendas veraniegas de las que no queremos despedirnos. Algo que ya te mostramos hace unos días con las prendas de entretiempo más ideales de nueva temporada.

Ahora la 'influencer' se ha propuesto rescatar el clásico de los clásicos pero en color beige. Marta lozano lucía esta cazadora vaquera junto con el bolso más famoso de Dior en una de sus publicaciones recientes de Instagram.

Y una vez más hemos podido comprobar que el 'efecto influencer' ha podido con esta prenda que ya figura como agotada en la web de H&M.

Pero no pierdas las esperanzas porque aún hay dos colores de este mismo modelo disponibles.

Cazadora denim en color beige claro, 24,99 euros. pinit

Aún sigue disponible en su versión caqui y en color azul oscuro por 24,99 euros. Pero la web de H&M indica que quedan muy poquitas tallas de ambos modelos, así que si quieres que sea tuya ¡date prisa! No tardará en desaparecer de la web.

