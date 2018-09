24 sep 2018

Aunque hoy la cuestión de la edad se ha vuelto tremendamente relativa y los 40 se llevan ya como una segunda juventud, es cierto que hay mujeres que saben cómo para el tiempo. Una de ellas es Paula Echevarría, solo hay que echar un vistazo a su Instagram para comprobarlo. ¿No es alucinante que no haya variado ni un milímetro su look en más de una década? Si te preguntabas por qué, ya lo sabes: es una estratagema de imagen para que el reloj no cuente las horas. Paula se paró en los 30.

Además de resistir numantinamente en la imagen de juventud (esa melena eterna), otra poderosa herramienta a nuestro alcance para quitarnos unos añitos es la moda. Hay sin duda estilismos que nos echan años encima, sobre todo esos looks monótonos de oficina con los que nos uniformamos a diario: sobrios, serios, cómodos. Otros, sin embargo, nos transportan a actividades más informales, a momentos para disfrutar sin restricciones de estilo. Este outfit de Paula Echevarría es perfecto para cualquier cosa que no sea laboral. Y le quita más años que un tratamiento de bótox.

El estilismo no puede ser más sencillo. La pieza clave es esa camiseta con una ilustración colorista que Paula ha comprado en Cool The Sack, pero que puedes encontrar en cualquier tienda. La minifalda es de Stradivarius (17,99 euros): importante que sea mini-mini. El toque tendencia son las bailarinas con estampado animal de Mas34 (99 euros), una inversión interesante: es un diseño que no te quitarás en todo el otoño-invierno.

