2 oct 2018

Lo hemos dicho una y otra vez, las americanas son los nuevos vestidos sexys y elegantes de la temporada. Y si no nos creen no se pierdan el último estilismo de Cristina Pedroche en Milán. La presentadora acompañó a su marido Dabiz Muñoz a la gala de The Best Chef Awards, y para la ocasión escogió una americana negra con falda a juego. Bajo la blazer dejaba a entrever un sujetador de encaje que le dio a su ‘outfit’ un toque sexy.

Pedroche definió su estilismo como: “Algo sencillo para una súper fiesta en Milán”. Y así fue, un traje sencillo, pero atrevido que acompañó con una coleta baja despeinada y maquillaje discreto y unos salones negros. El bolso pequeño negro de Bvlgari le dio glamour a su conjunto.

Y como es usual en ella además de la foto con su ‘look’ de fiesta, la presentadora también compartió algunos momentos de su estadía en Milán. Donde por supuesto no hizo falta el deporte. Pedroche –que es una yogui empedernida- es conocida también por ser una amante del ejercicio, así que según ella misma contó, ni la lluvia ni el frío impidieron que saliera a correr junto a su marido.