31 oct 2018

La Navidad se acerca, y eso se nota en el ambiente. El 'brilli brilli' se apodera de nosotras, las lentejuelas se adueñan de los escaparates y el 'glitter' pone purpurina en nuestro armario, que ya se empieza a llenar de looks con los que hacer frente con estilo a los días con más citas sociales por hora de todo el año.

Es cierto que en las últimas temporadas el brillo se ha democratizado, y ahora a nadie le extraña que llevemos una blusa con pedrería a la oficina, o un jersey de lentejuelas con vaqueros y zapatillas. Pero ha llegado Zara y se ha marcado un triple mortal en su sección nuevo en tienda con un look antes impensable... y que ha sido capaz de dividir a la redacción de Mujerhoy.com.

Este jersey de lentejuelas de Zara cuesta 39.95 euros. pinit

El último look viral de Zara combina un jersey de punto gordo con pedrería con una falda midi de lentejuelas y estampado tartán. Todo ello, con mocasines planos con hebilla. Todo muy 'granny', todo recién sacado del armario de nuestra abuela pero, también, con un halo 'kitsch' que le impregna un encanto especial.

La falda de lentejuelas de Zara cuesta 79.95 euros. pinit

"Me fascina, es muy Gucci", asegura Cantal Ceña al verlo. "A mí no me gusta nada", replica Andrea Morales. "A mí me encanta cada prenda por separado, pero todo junto... no termino de verlo", comento a mis compañeras. Sea como sea, no deja indifente, y eso en moda siempre es un acierto.

También te interesa...

- La propuesta más polémica de Zara: chándal y tacones

- La falda de Zara que agotarán las influencers

- 10 botines de Zara para los días de lluvia