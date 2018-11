20 nov 2018

Si hay algo que nos encanta de Marta Hazas es su estilo y las prendas tan originales que elige siempre para conseguir todos sus 'lookazos'. De hecho ha sido una de sus últimas prendas compartidas en Instagram, la que ha acabado por llamar nuestra atención y la de sus seguidoras.

Y es que han sido muchas las que le han preguntado por la firma a la que pertenece su último abrigo. Una prenda que nos ha parecido perfecta para resistir la bajada de temperaturas y todo sin perder nada de estilo.

Y como no... No nos hemos podido resistir a buscarlo en la web de 'French Connection' a la que pertenece. Y es que nos parece perfecto para acompañar nuestros 'looks' de fiesta en esta temporada de fiestas navideñas que está por llegar o incluso para dar el toque estrella a nuestros 'looks' más invernales.

Así que nos hemos puesto a investigar en la web de la firma y hemos averiguado que este abrigo de piel sintética de Sebille, con diseño de bloque en amarillo brillante y negro y con maxi cuello aún sigue disponible. Pero la mala noticia es que su precio de 270 euros está un poquito alejado de nuestros bolsillos.

Abrigo corto de pelo sintético bicolor, 270 euros. pinit

Sin duda otra prenda más que añadir a nuestra larga lista de prendas capricho (no 'low cost') para esta temporada y que seguro también incluiremos en nuestra lista de regalos para pedir a los Reyes Magos estas navidades.

Sea como sea, ¡lo queremos!

