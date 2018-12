13 dic 2018

Es oficial. Laura Matamoros se ha convertido en una "influencer". Por lo menos para nosotras, porque últimamente no deja de sorprendernos con sus inspiradores looks, tanto de día como de noche. El último, un estilismo relajado, lleno de básicos de invierno, pero que combina a la última con zapatillas de deporte y cinturón. Las prendas, tres: una abrigo de cuadros, una jersey gris y unos pantalones blancos. El look es este.

Laura lleva abrigo de cuadros de la firma francesa Essentiel y pantalones de Pinko. Unas firmas que, aunque no se puedan calificar como de lujo, si que están al alcance solo de unos pocos. Pero como nos gusta tanto su outfit, nos hemos empeñado en copiárselo y, aunque no sea exactamente igual, sí que es bastante más asequible. Lo hemos conseguido en Zara por menos de 100 euros.

Le hemos dado un "twist" al look con un toque de color rojo en este abrigo de cuadros de la firma de Inditex que cuesta 49,95 euros.

Para el jersey hemos elegido este, también de Zara, que no llega a los 20 euros (19,95) y tiene el largo y el tacto perfectos para poderlo llevar con cinturón, como la hija de Kiko Matamoros.

Y ya para rematar el look, nuestra elección tiene también un giro a la tendencia con estos pantalones de pana que cuestan 29,95 euros.

En total, las tres prendas no llegan a los 100 euros y podemos tener un total look de básicos de invierno, de estos que no te quitas en toda la temporada. Gracias, Laura Matamoros, por no dejar de inspirarnos.