18 dic 2018

Se acerca "peligrosamente" la Navidad y seguro que ya tienes preparada tu carta a los Reyes Magos. Tu wishlist con tu particular "equipamiento de invierno" (véase abrigos, pantalones, jerseys...) en la que seguro que no has olvidado incluir unas buenas botas.

Seguro que ya has fichado uno de los últimos modelos de UGG de botas "peludas" forradas tanto por dentro como por la parte frontal de fuera en pelo (en color negro y camel).

Pues bien, tenemos súper buenas noticias para ti porque estas que hemos fichado en la marca online Buylevard, son de Aprés ski, la mar de calentitas, perfectas para el invierno y versión low cost (por si los Reyes te fallan).

Este modelo en concreto es súper cómodo, suave e ideal para hacer frente a las altas temperaturas. Son de color caramelo, perfecto para esta época del año, y están forradas en borrego tanto por dentro como por fuera. Su estilo es súper invernal, típico de botas de descanso post esquí pero con un toque urbano para llevar con tus looks diarios. Tienen detalles de costuras en cruz en color blanco en sus terminaciones y se atan con un cordón que recorre toda la bota en pequeñas argollas imitando a las botas de montaña. ¡Nos encantan!

