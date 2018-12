18 dic 2018

Pocas veces hemos visto un éxito tan fulgurante: nada más llegar al "website" de Zara, este "look" de fiesta se ha revelado como un auténtico "hit", hasta el punto de que a estas alturas del día, está prácticamente agotado. Está claro que conforme se acercan las fechas más señaladas del mes, las "fashionistas" se van decidiendo por sus "looks" de Nochevieja favoritos, y este tiene todas las de ganar. No solo es originalísimo, sino que favorece a todas las siluetas y tiene un precio de lujo: no llega a los 50 euros.

El vestido más deseado de la colección joven de Zara. pinit

Si lo miramos más de cerca, entendemos la razón de este éxito total. El diseño reúne tres de las tendencias más importantes de la temporada: el patrón del vestido-blazer, que lleva arrasando desde el verano por su versatilidad, comodidad y por favorecer tantísimo a todos los tipos de cuerpo; el estampado de cuadros, una constante durante el otoño y el invierno, que aquí aparece refinado en su versión Príncipe de Gales; y las lentejuelas, material ineludible en las fiestas que ya tenemos casi encima.

La americana-vestido de Zara, aquí sin su cinturón. pinit

Dos detalles nos gustan particularmente de este vestido. Por un lado, el brillo increíble que aportan las lentejuelas semitransparentes: sin espectaculares. Por otro, la opción de usar o no el cinturón a juego. A los cuerpos más curvilíneos le irá muy bien marcar mucho la cintura, pero en los que mande la línea recta se puede optar por llevar la americana suelta, sin que tenga que aparecer tan claramente la silueta. ¿Te convence? Pues corre. Este vestido vuela.