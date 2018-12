21 dic 2018

Compartir en google plus

El invierno ya ha llegado y con él la bajada de temperaturas y esos 'looks' de oficina repletos de capas y más capas... Y es que sabemos muy bien que el invierno puede ser una de esas épocas en las que elegir el look 'working girl' perfecto puede llegar a convertirse en todo un incordio, sobre todo por la incomodidad de llevar tantas prendas de abrigo que nada más llegar al autobús, al metro o a la oficina nos sobran de golpe. Por eso no hemos podido evitar fichar el último 'lookazo' de Rosanna Zanetti.

Nos referimos a uno de los 'outfits' premamá que la modelo y mujer de David Bisbal ha compartido a través de su Instagram, donde hemos visto a una Rosanna Zanetti espectacular con una de esas combinaciones estrella fáciles de copiar y con la que marcar 'estilazo' es posible y además sin pasar frío.

La modelo se ha decantado por combinar un abrigo largo cruzado y amplio en color negro, con un vestido tipo blazer y unas botas altas con tacón fino en el mismo color. Un 'total black' que nos ha conquistado y que hemos conseguido copiar con tres prendas de Zara aún disponibles en la web.

1. Vestido blazer tweed, 39,95 euros/ 2. Bota XL en color negro, 39,95 euros / 3. Abrigo cruzado con botones 79,95 euros. pinit

Una posibilidad de las muchas que podrás encontrar entre nuestras firmas 'low cost' favoritas esta temporada y a la que podrás dar tu toque personal ¿Ya has elegido las tuyas?

¡A qué esperas para copiarlo esta temporada!

Más noticias relacionadas...

- Rosanna Zanetti quiere dejar a un lado la polémica con Elena Tablada

- Marta Hazas y Rosanna Zanetti tienen el vestido que querrás para las noches de verano

- Georgina Rodríguez y su look 'working girl' más navideño