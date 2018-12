26 dic 2018

Lo confesamos: algunas de nosotras no saltamos de alegría cuando comprobamos que el estampado animal se iba a convertir en la tendencia más arrasadora del otoño-invierno. Es un "print" súper llamativo que, la verdad, no encaja bien con todas las siluetas, estilos y personalidades. Sin embargo, hay que reconocer que las tiendas del "low cost" lo han dado todo para ir sacando prendas que recurren al leopardo, la serpiente o la cebra también de manera discreta, en pequeños detalles o en una gama de marrones que consigue que no se marquen tanto. Algunas piezas de Zara como la celebradísima camisa transparente con lazo o el vestido con volantes son irresistibles las mires como las mires.

Una vista desde atrás de esta espectacular chaqueta de Zara. pinit

En el caso de los abrigos de pelo sintético, un "hit" de ventas en los últimos inviernos y una de las prendas más amorosas, cómodas y calentitas que puedes ponerte en la temporada fría, no teníamos mucha opción. Los abrigos de pelo en estampado de leopardo son inevitablemente llamativos, imposible quitarles protagonismo o pretender que jueguen en el terreno de lo discreto o lo neutro. No solo por volumen, también por el largo. Requieren un estilo y una actitud muy determinada para llevarlos con convicción y con gracia. Las que tendemos al minimalismo no teníamos mucha opción aquí, hasta que ha llegado esta chaqueta de Zara. Es perfecta para todas.

Detalle del estampado de leopardo de la chaqueta de Zara. pinit

Además de un estampado de leopardo precioso, en unos tonos de marrón irreprochables, esta chaqueta de Zara tiene el volumen justo y el largo perfecto para no devorar el resto del "look". Al llegar solo un poco más abajo de la cintura, podemos matizarla con el resto de las prendas del "look" y llevarla a nuestro terreno fácilmente. También ruge, pero no tanto como un chaquetón peludo. Nos encanta, además, cómo se mezcla el espíritu "lady" de ese largo tan años 50 con el detalle más "sport" del cuello subido y el cierre con cremallera. Lleva bolsillos laterales y forro y cuesta 49,95 euros. Es perfecta.