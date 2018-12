31 dic 2018

Estos pantalones no son como los demás y precisamente por eso requieren un plus de actitud y ganas de recibir miradas: llaman la atención. Tanta es su personalidad, que se valen por sí mismos para redondear cualquier "look": puedes acompañarlos con los básicos más básicos. Pero si te atreves a combinarlos con piezas al su altura en diseño, el resultado puede ser espectacular. Nuestra primera opción es un trampantojo: parece lo que no es. Se trata de un pantalón ancho y plisado que da la impresión de ser una falda por sus espectaculares perneras (29,95 euros). Combinado con un cisne en su mismo tono granate consigue un "look" de alto impacto.

Nuestra segunda opción es una versión del tradicional chino masculino, totalmente "oversize" (39,95 euros). Imprescindible la vuelta al final de cada pernera para mostrar las cintas de dos colores: el contraste entre el color camel y el naranja y el rojo es fuerte y nos encanta. Con un cisne o una camiseta blanca, este pantalón te sitúa sin problemas en el territorio de estilo de las marcas de diseño de vanguardia. Nadie diría que es un diseño "low cost" de Zara.

Con este tercer pantalón pasa un poco lo mismo: tiene un diseño tan arriesgado, que nadie diría que forma parte de la oferta de una firma de producción masiva como Zara. Sobre un diseño de pantalón "coulotte", se introduce la peculiaridad de añadir anchura a una de las perneras, que tiene más que ver con una falda-pantalón plisada. Esta falta de simetría es, en realidad, su mayor ventaja: hace que esta pieza sea totalmente distintiva (39,95 euros). Importante: la cintura es elástica.