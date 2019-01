7 ene 2019 julia rivera

1. Miguel Mas: propietario de San Eduardo Joyeros.

Disfrutón y de gusto exquisito, Miguel Mas López de Sa (Madrid, 1964) es una persona afable y feliz que se define como happy single. Para él, la moda es algo divertido. Tal vez por eso ha elegido esta cazadora de Bottega Veneta. “Me trae recuerdos de mi juventud en Los Ángeles, del cine americano, de James Dean...”. En esa juventud, en Sídney, realizó un Máster en Publicidad y se especializó en perlas australianas. “Durante años trabajé en una agencia de publicidad, pero en la crisis de los 90 me reorienté hacia la joyería”. Su madre, la marquesa de San Eduardo, había fundado San Eduardo Joyeros en 1982. Desde hace siete años, él está al frente de la firma y ahora prepara su nuevo proyecto: en febrero presentará en su espacio la nueva colección del italiano Federico Buccellati.

Americana y camisa de Brooks Brothers, pantalón de Bluedip, zapatos de Gucci y calcetines de Bottega Veneta. Los gemelos son de San Eduardo Joyeros y la cazadora colgada, de Bottega Veneta. pinit

2. Mar Saura: actriz y modelo

Infatigable viajera, su vida personal discurre entre Madrid (donde vive con su marido y sus dos hijos) y Barcelona (donde tiene a parte de la familia); mientras que la profesional es un trasiego entre Nueva York, México, Japón… Allí donde la moda y la interpretación la lleven –tiene dos películas pendientes de estreno, El último cine vivo y Qué te juegas–. Ha elegido un vestido de Givenchy con el que rubrica su estilo. “Es una prenda versátil, con ese punto rockero que no hay que perder nunca”. Asegura. Y añade: “Sigo los dictámenes de la moda, pero sin volverme loca. Busco lo que me favorece para no sentirme disfrazada. Por el día suelo vestir cómoda. Si no tengo que acudir a eventos, casi repito un uniforme de pantalón vaquero, camisa blanca y botas; el negro y el blanco siempre funcionan”.

Mar Saura lleva un total look de Givenchy con botas de El Corte Inglés. El vestido rojo drapeado es también de Givenchy. pinit

3. Andrea Zarraluqui: diseñadora de vajillas.

En su carta a los Reyes Magos ha incluido este elegante y lúdico abrigo de Marni. “Siempre me ha encantado su paleta de colores y ese toque algo ingenuo”, dice. La diseñadora pasó su infancia en Jerez de la Frontera y a los 13 años se marchó a estudiar a un internado en Ascot (Reino Unido). Después estudió Arte en Londres y trabajó en Nueva York, en el sector de la publicidad, antes de fundar su propia firma de porcelanas, A. Zarraluqui, donde personaliza vajillas a mano con pájaros, iniciales o motivos de botánica. “Cada plato es único, pintado y firmado”, comenta esta mujer que considera que la moda es parte de “la esencia de cada uno de nosotros. Por eso busco un estilo relajado, y soy muy aficionada a los kimonos y los chalecos, con un punto setentero”.

Capa de Max&Co, pantalón de Levi’s, camisa de Mango y botas de MIchael Kors. El abrigo colgado es de Marni. pinit

4. Íñigo Pan de Soraluce: propietario de Fit Food.

Este empresario disfrutó de una infancia rural en Candeleda (Ávila), donde su padre era criador de caballos. Pero los aviones le fascinaban más que los equinos y durante unos años quiso ser piloto comercial. Se marchó a Miami para completar horas de vuelo y allí se involucró en temas de bienestar y acabó importando el concepto americano, explica mientras mira y remira un anorak de Woolrich, hasta que se lo prueba. “Es perfecto para mi ritmo de vida, lo puedo llevar en moto, por la noche… Me gusta lo sencillo y lo clásico, y siempre con zapatillas. Entiendo la moda como entiendo Fit Food: quiero que nos haga sentir bien todos los días”, dice este treintañero que abrió su primera tienda de zumos de fruta y verdura orgánica hace ya cuatro años.

Iñigo lleva sudadera de Edmon, vaqueros de Medwinds y zapatillas de Bottega Veneta. El anorak verde es de Woolrich. pinit

5. Mariano Cavero: propietario de Magasand.

Su personalidad observadora se refleja en su estilo: “Cuando veo un look que me gusta, busco los complementos”, dice con una pícara sonrisa. Aunque siempre se impone su personalidad: “Rechazo lo que está muy de moda. Me gusta vestir ropa cómoda, pero con calidad”. Por eso ha elegido este jersey de Calvin Klein. “Siempre me gustaron los jerséis gordotes de lana y con colores, como este. Tuve otro parecido, diseñado por mi hermana, y me lo puse durante 15 años”. Ha vivido en Madrid, Inglaterra y EE. UU,, donde se licenció en Empresariales. Tras 15 años en su empresa de importación, Verevere, fundó en 2008, con sus cuatro hermanos, Magasand. Con tres tiendas y un restaurante en marcha, mira hacia el futuro: desarrollar el catering con menús más vegetarianos.

Mariano lleva sudadera de Pintón, pantalón de Dockers, botas de Farrutx y americana de Anglomanía. El jersey colgado es de Calvin Klein. pinit

6. Catalina D'Anglade: diseñadora de joyas.

Vive entre Madrid, Nueva York y Londres, donde desarrolla su actividad como diseñadora de joyas, aunque su esencia es “la fusión entre moda y arte”. De hecho, sus nuevos proyectos pasan por este cruce de caminos: “Abrir una galería en Brooklyn (Nueva York) para promocionar a artistas españoles e inaugurar, en Madrid, otro espacio de arte”. Cristina D’Anglade tiene su residencia familiar (está casada y tiene tres hijos) en Madrid, donde ejerció como abogada en el despacho de Garrigues y dirigió la Bienal de Escultura de Riofisa antes de decicarse al diseño. Sus prioridades en el prêt-à-porter están muy definidas, aunque reconoce que lo que más le gusta son las faldas y elige esta de Max Mara como prenda fetiche: “Me encanta el animal print”, asegura.

Jersey de Cruciani, falda de Rag and Bone, botines de Givenchy y joyas de Catalina D’Anglade. La falda colgada es de Max Mara. pinit

No te pierdas...

-La última locura de la moda son los abrigos de colores vibrantes

-Verde militar y 'Western': las tendencias que llegan en 2019 con tres looks que queremos ya

-Rebajas 2019: las mejores ofertas y descuentos en zapatos, botas y botines