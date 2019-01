10 ene 2019

El borreguito tiene sus fans y sus detractores. O te encanta o lo odias, no hay término medio, aunque seguro que después de echar un vistazo a estas propuestas de las rebajas de Pull & Bear cambias de opinión. Porque no hace falta que apuestes por el total look y lleves un abrigo solo de este tejido; puedes optar por cazadoras o parkas que lo lleven de forma más sutil, como adorno en las solapas y relleno para, simplemente, ir más calentita.

Por eso hemos elegido estas cuatro opciones de las rebajas de la firma de Inditex en las que hay para todos los gustos: las más retro, para las que aman la pana; las fans de los looks ochenteros, con denim desgastado o prendas oversize; las más frioleras, que si no llevan un plumífero no salen de casa; y las más fashion, que se arriesgan con prendas diferentes pero siempre dentro de la tendencia.

La cazadora de pana

Cazadora de Pull&Bear (29,99 eruos). pinit

La chaqueta de toda la vida, la que llevamos en la adolescencia pero que había quedado algunas temporadas en el olvido... hasta ahora. Este invierno han vuelto al podio de las tendencias y en todas las tiendas "low cost" tienen algún modelo. Este de Pull & Bear lo puedes comprar en rebajas por 29,99 euros.

El denim ochentero

Chaquetón vaquero con borrego de Pull&Bear (39,99 euros). pinit

Esta otra opción es perfecta para las nostálgicas... y para las más atrevidas. Las "influencers" se han apuntyado ya a las prendas denim con borrego (María Pombo, entre otras) y tú vas a ser la siguiente. Sobre todo con este abrigo, que cuesta en rebajas 39,99 euros.

El abrigo acolchado

Plumífero con borrego, de Pull&Bear (39,99 euros). pinit

Las más frioleras tienen en este abrigo su alido perfecto. No solo por el borrego, el acolchado lo convierte en el más amoroso de las rebajas y además tiene capucha para resguardarse en los días más fríos. Cuesta 39,99 euros.

La chaqueta folk

Chaqueta de Pull&Bear (39,95 euros). pinit

Es la más especial, con un estampado de inspiración western que lleva varias temporadas asomando entre las tendencias y este invierno parece ya consolidado. De estructura oversize y grandes solapas, también tiene al borrego como protagonista. Cuesta 39,99 euros.

Sea cual sea tu estilo, si te decides por comprar una prenda de abrigo con borrego estas rebajas, en Pull & Bear tienen una para ti.