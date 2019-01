11 ene 2019

El efecto es totalmente sexy: este "selfie" de Chenoa demuestra cómo se eleva el factor seductor si mezclamos taconazos, abrigo y la ilusión de que no llevamos nada debajo. Esa es la impresión que da la foto, porque no podemos atisbar mi minifalda ni shorts bajo el fantástico abrigo de intenso azul de la cantante. La elección de los zapatos no puede ser más ideal: unos "pumps" en tono rosa empolvado (¿o son "nude"?). Se nota que a ella también le gusta la combinación. ¿Se atrevería a salir con ella?

Chenoa se prueba un abrigo.. ¿sin nada debajo? pinit

El atrevimiento que sugiere Chenoa no puede ser más pícaro y, por eso, muy propio de la cantante, más que capaz de acudir a una cita vestida solamente con lo mínimo invernal para, en el momento preciso, dar la sorpresa con un "outfit" reducido a la ropa interior. Sin embargo, si nos atrevemos con la sugerente broma nos convendría más optar por una abrigo que se cruzara bastante o cerrara perfectamente, para evitar que cualquier ráfaga de aire o gesto brusco con las piernas pudiera revelar la ausencia de ropa.

Como jueza del programa de imitaciones "Tu cara me suena", Chenoa nos ha demostrado que no tiene ningún problema en sumarse a todo tipo de locuras. De hecho, se ha ganado la simpatía de las audiencias televisivas gracias a su gran sentido del humor y, también, a su personalidad pícara-sexy. En su programa, nadie la supera en coquetería y seducción. Sin embargo, es raro que cuelgue "selfies" como este, en el que se muestra abiertamente seductora. ¡Atrévete Chenoa! Queremos saber más de tus trucos para seducir.