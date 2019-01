14 ene 2019

Es inevitable. Llegas a la tienda con toda tu ilusión pensando que vas a salir cargada de chollos de rebajas. Pero nada más entrar, tu mirada se fija en la zona ordenada. Esa parte de la tienda en la que sospechosamente está todo colocadito y en la que te apetece mirar mucho más que en el desorden (casi caos) de la parte rebajada. Total, que al final sales cargada de prendas de nueva temporada y con una sensación de culpabilidad tremenda. Pues no la tengas. No eres la única a la que le ha pasado y es bastante habitual.

Lo que sí tienes que mirar es qué comprar de esa nueva temporada y te vamos a ayudar. Porque ya hay prendas que se van a convertir en todo un éxito de ventas y pasarán a engrosar la lista de agotadas de Zara. Es el caso de este jersey de las novedades de la última semana. Una prenda que puedes llevar 24 horas al día y que hace uno de los escotes más bonitos del invierno.

Jersey de canalé, con escote asimétrico, de Zara.

Es este jersey, de canalé que se ajusta al cuerpo, con escote asimétrico y disponible en dos colores: rojo y negro. Una forma muy sexy, que deja al descubierto un hombro para formar el escote más original de las novedades de la firma gallega. Todo esto lo convierte en la prenda perfecta para las 24 horas del día: bien con vaqueros para un look informal (como la propuesta de Zara) o con una minifalda para la noche. Queda bien con absolutamente todo.

Primer plano del escote del jersey de Zara.

Y no solo nos gusta su forma, también nos encanta su precio porque cuesta 19,95 euros. Una ventaja más para que, aunque no sea una compra de rebajas, no suponga una inversión muy grande.

No sabemos cuánto tardarán las "influencers" en convertirlo en su prenda favorita de la nueva temporada de Zara pero seguro que muy poco. Por eso nos queremos adelantar y hacernos con el jersey (en cualquiera de los dos colores) antes de que se convierta en viral.