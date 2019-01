15 ene 2019

Es la única desventaja que tienen las minicolecciones que nuestras "influencers" favoritas venden en sus marcas de moda: las tiradas son tan cortas que, a pesar de tener un precio que a veces no encaja del todo en el "low cost", se agotan enseguida. Hay que estar muy atenta a los perfiles para conseguir esas prendas que con tanto acierto lucen estas mujeres, expertas en hacernos desear todo lo que llevan. Este jersey ligeramente"oversize" con un precioso bordado de espiga es un buen ejemplo: lo vimos, lo quisimos, lo perdimos. Se agotó enseguida.

El mismo jersey en el desayuno de Paula Ordovás y Moira Tamames. pinit INSTAGRAM

Paula Ordovás, una de nuestras "influencers" de cabecera, lo lució en su perfil de Instagram My Peep Toes a propósito de un desayuno con Moira Tamames, habitual cómplice de sus salidas a cafés suculentos. Ambas lo llevaron en dos colores distintos: Paula en un versátil beis y Moira, en un precioso lila clarísimo. Además de un tacto súper amoroso, el jersey tiene un patrón amplio, con lo que Paula recomienda escoger una talla más pequeña su preferimos llevarlo ajustado.

El jersey amarillo de My Peep Toes, en detalle. pinit INSTAGRAM

El precio del jersey es el mismo a pesar de las rebajas: 49 euros. ¡Una pena que My Peep Toes no decida rebajarlo! La verdad es que nos gusta en lila y en beis, pero la versión que nos parece genial y que vale su precio en oro es la amarilla pastel, un tono perfecto para que encaje tanto en los looks de invierno como en los de la próxima primavera. Si te encanta tanto como a nosotras, corre, porque no creemos que dure demasiado tiempo en tienda.