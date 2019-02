5 feb 2019

Las colecciones de primavera ya están aquí y, aunque las tiendas ya no hacen casi distinciones de temporada (tienen abrigos en agosto y vestidos de lino en febrero), la calle manda y si hace frío parece imposible estrenar esas prendas ligeritas de las nuevas colecciones a las que no nos hemos podido resistir. Porque que levante la mano la que no esté cansada de tanto jersey gordo.

Por eso, la clave está en encontrar la manera de llevar estas prendas de nueva temporada adaptadas a nuestros looks de invierno y en eso, las "influencers" son unas expertas. La última, Julieta Padrós, que ha dado con la clave para llevar una de las faldas más bonitas de lo último de Zara con un look perfectamenmte compatible con el frío de estos días.

El logro ha sido combinar la falda de flores, aparentemente de primavera, con un jersey negro, una cazadora biker con detalle de piel y unas botas militares. Prendas y accesorios que aparentemente no hubiéramos imaginado combinar pero que Julieta se ha atrevido a hacer con un resultado perfecto. Y como no nos queremos complicar la vida, vamos a copiarle el look a la "influencer".

Falda de Zara (39,95 euros).

Lo hacemos con la misma falda de Zara, un modelo de las novedades de la firma gallega, de largo midi y corte recto con un ligero vuelo en el bajo. Su estampado de flores en blanco y negro la hace muy combinable con un jersey de cuello cisne, por ejemplo, o uno de escote barco como han hecho en la foto de Inditex. El precio: 39,95 euros y te aseguramos que es la típica prenda comodín que te vas a poner hasta el verano.

Botas militares en charol blanco, de Bershka.

Además de la falda, la clave del look de Julieta está en el calzado. Aunque parezca una locura, unas botas militares en blanco son la mejor ocpión. Si quieres copiar el look no hace falta que te gastes mucho dinero, nosotras te proponemos estas de Bershka que puedes comprar por 40 euros.

El abrigo ya es elección tuya. Si no te ves con una biker puedes llevar un abrigo masculino en color negro. ¡Y listo! Ya no te tienes que comer la cabeza para llevar tus nuevas adquisiciones de primavera en pleno invierno.