13 mar 2019

Seguro que te ha pasado alguna vez. Has visto algo en Zara que no había llamado mucho la atención pero todo cambia cuando se lo ves puesto a una "influencer". Y es que ellas son las mejores modelos para nuestros looks "low cost". Pues eso mismo nos ha pasado con este conjunto negro de de la firma de Inditex, que había pasado desapercibido hasta que se lo hemos visto a Paula Fernández (@paulabaset).

Son dos piezas a modo de conjunto, de tejido de raso, con una blusa larga recta, de cuello a la caja y plumas en los puños. El pantalón va a juego, ancho y de cintura alta, también en el mismo tejido de raso. Un look perfecto para una noche de primavera e, incluso para uno de invitada de boda, si eres de las que siempre te gusta ir de negro a los grandes acontecimientos.

¿El precio? La parte de arriba cuesta 39,95 y la de abajo, 29,95 euros.

Blusa de raso, con puños de plumas, de Zara (39,95 euros). pinit

Pantalón de raso, de Zara (29,95 euros). pinit

Pero el truco genial de la "influencer" está en los accesorios. Paula ha apostado por unos pendientes joya XL, de My peep toes shop. Son en forma de corazón con cristales transparentes y perlas y cuestan 35 euros. La mala noticia es que están agotados, pero te puedes apuntar con tu dirección de mail y te avisan cuando vuelvan a estar disponibles en stock.

Pendientes de My peep toes shop. pinit

En definitiva, un look maravilloso que no vamos a tardar en copiar para ser las más elegantes de los planes nocturnos primaverales que se avecinan.