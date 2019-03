22 mar 2019

Adoramos a los estilistas de Zara: se las arreglan para presentarnos prendas que por si solas son bonitas de una manera que las convierte en geniales. Por ejemplo, jugando con los contrastes de color, que en esta temporada se han vuelto máximos. Por ejemplo: una cazadora corta confeccionada con tejido en mezcla de lino y en un color verde oliva, junto a una falda de satén rosa chicle. No se me ocurren dos colores que se quieran menos y dos texturas de verano más distintas. Y, sin embargo, el look es genial.

Una falda roja con un desteñido 'tie dye' junto a una camiseta morada. pinit ZARA

Tampoco esperábamos para nada la manera en que los estilistas de Zara han presentado una falda midi roja, con cintura elástica y un desteñido tipo 'tie dye' (17,95 euros). Jamás hubiéramos elegido una camiseta color morado clarísimo que, además, tiene su propio efecto lavado y una estampación en el frontal (15,95 euros). Y, sin embargo, quedan genial.

Un choque de colores genial entre el jersey naranja y el pantalón rosa. pinit ZARA

Puede que este sea nuestro look favorito dentro de este remix de colores con el que nos ha sorprendido Zara. ¿Quién se iba a atrever a mezclar un naranja súper vibrante con un rosa nada pastel? ¡Si es que se matan entre ellos! Y, sin embargo, el estilismo funciona. Mezcla un pantalón de tiro alto y pernera ligeramente 'flare' (39,95 euros) con un jersey de punto con escote pico y manga larga (29,95 euros).

Duelo de colores flúor no apto para todos los públicos. pinit zara

Este último look no es para todos los públicos: propone un choque total de colores neón. La verdad es que la falda plisada por si sola ya es súper llamativa (25,95 euros), pero combinada con el top corto de cuello redondo color naranja su potencia se duplica (3,95 euros). Este mix es el más extremo de la seleccion y quizá el más difícil, pero ¿te pondrías alguno de los otros tres?