26 mar 2019

Por fin lo comprobamos: hay looks que ni siquiera la más sonriente de las 'influencers' puede rescatar del tedio más absoluto. La prueba está en este estilismo con el que nos ha sorprendido hoy en su perfil de Instagram María Pombo. Primero, porque se trata de un look estrictamente de oficina, un estilo que esta instagrammer no suele practicar demasiado, probablemente porque está alejadísimo de su vida real, más cerca del 'fashionismo', la fiesta y lo deportivo que de los rigores de lo corporativo. Segundo, porque es mínimamente favorecedor. Un eufemismo por no decir que es, directamente, feo.

Aspecto frontal del vestido-chaleco de Lio Jo que lleva María Pombo. pinit INSTAGRAM

La verdad es que el vestido ni siquiera le queda bien a María Pombo, una mujer a la que difícilmente le queda algo mal. Cubre su silueta con un efecto saco que no nos podemos imaginar en mujeres que no posean las medidas perfectas de las 'fashionistas' de Instagram. ¿Por qué lo sorteará en su perfil de IG? La verdad es que no quisiéramos de ninguna manera que nos tocara: el color requiere una piel morena para funcionar y el diseño no ciñe aunque sea mínimamente la cintura, un gesto que suele favorecer a casi todos los cuerpos.

Este diseño es una (poco afortunada) idea de la firma italiana Liu Jo, decidida a integrar en su catálogo un vestido digno de las ejecutivas de Nueva York. De hecho, lo bautizaron "Formal Big Apple" y lo definen como mitad vestido, mitad chaleco. Está confeccionado en un tejido elástico y no es nada barato: cuesta 230 euros. Aún así, ¿os lo pondríais? Con lo poco que le favorece a María, tenemos serias dudas de que pueda favorecer a nadie más.