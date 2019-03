28 mar 2019

A veces, la única vía para destacar es no esforzarse descaradamente en llamar la atención. De eso tratan estos looks, discretos en cuanto a sus posibilidades cromáticas, pero con un alto impacto en su manera de combinar blanco y negro. Se trata de apostar por los estampados más populares (cuadros Vichy, rayas, lunares) casi siempre sin interrupción. Verás que el efecto es sofisticadísimo. En el caso de este short de Sfera de cuadros Vichy (29,99 euros), sí que se combina con un top de cazuelas de punto (19,99 euros) sencillamente negro, pero el estilismo funciona tan bien con las botas cowboy y el labial rojo, que no le hacía falta cargar las tintas del 'print'.

Total look de rayas blancas y negras en lino de Sfera. pinit SFERA

Nuestro segundo 'outfit' es de alto impacto gracias a un estampado de rayas híper sofisticado. Combina un pantalón de lino (25,99 euros) con bolsillos laterales y una blusa del mismo tejido y estampado (19,99 euros), de manga corta, cuello caja y cierre de lágrima en la españda mediante un botón. No puede tener más rollo, combinado con unos tacones altos. Quizá con unas zapatillas de deporte pierda un poco de impacto.

Conjunto de pantalón y blusa de lino de Sfera. pinit SFERA

El tercer estilismo en blanco y negro de Sfera es clónico en patrón al anterior, pero opta por unas rayas mucho más discretas. Posee el mismo aire sofisticado, pero sin el atrevimiento punki del conjunto que vimos antes. Ambas piezas, pantalón y blusa, son de lino y tienen el mismo precio.

Conjunto de lunares contrastado en blanco y negro de Sfera. pinit SFERA

No podíamos terminar sin destacar este fantástico estilismo de Sfera, que juega al contraste de tamaño entre los lunares del vestido y el pantalón. Se trata de un diseño midi entallado que cierre con botones en el frontal (29,99 euros), una apertura que le permite mostrar un pantalón fluido también de lunares, con goma en la cintura y una silueta ligeramente acampanada (17,99 euros). El detalle de los zapatos verdes es la guinda de un 'outfit' impresionante a un precio diez.