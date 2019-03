28 mar 2019

Quizá porque la vemos casi siempre vestida con sus impresionantes diseños de fiesta o invitada, creaciones que juegan a la máxima sofisticación y cierto aire del sur, nos parece que Rocío Osorno no cumple años: los pierde. La 'influencer' sevillana, mamá reciente, se encuentra cada vez más cómoda en un estilo juvenil que la hace parecer casi casi una adolescente. Es el caso de este look de Lefties, rematado por una cola de caballo adornada por un pañuelo de lo más 'teen'. Si es que parece que no ha cumplido veinte.

Vestido corto de punto grueso y color arena de Lefties.

La pieza clave del look de Rocío Osorno es el vestido, un diseño corto y de punto grueso en un fantástico color arena. Se trata de una prenda confeccionada en punto de canalé con doble volumen, que termina en dos volantee, detalle que le proporciona un aire adolescente extra. El precio es espectacular, como el de casi todas las piezas que oferta Lefties: 14,99 euros.

Cazadora de denim en color blanco roto de Lefties.

Sin embargo, la prenda que le da el toque definitivo al look es esta cazadora 'cropped' en denim, que consigue un precioso contraste de blancos con el color blanco arena del vestido. Estamos ante un estilismo que concita toda la luz posible, pero sin caer en la frialdad del blanco nuclear. La verdad: es súper favorecedor y quita años a las veintañeras con vocación 'teen'. Si estás pensando en clonar el estilismo de Rocío Osorno, la cazadora también tiene un precio súper accesible: 20 euros.