2 abr 2019

Ya hemos demostrado -y Vicky Martín Berrocal es nuestro mejor ejemplo- que el traje de chaqueta te soluciona más de un look de esos que aguantan 24 horas, de la oficina a una cena con amigas. Por eso nos empeñamos en buscar los más bonitos y hoy hemos dado con uno de los que merece la pena comprar sí o sí. Nos referimos a este traje de Zara, absolutamente primaveral y 100% favorecedor.

Traje de cuadros vichy, de Zara.

Son dos piezas de tejido fino pero que hace una especie de relieve, en estampado de cuadros vichy rosa -entre fucsia y bebé- y blanco. La blazer es larga, de solapas amplias y abrochada con un solo botón; el pantalón lleva pinzas y es de cintura alta, con un largo tobillero perfecto para llevar, por ejemplo, con unas zapatillas blancas todoterreno.

Blazer de Zara de cuadros en rosa y blanco, cuesta 39,95 euros.

Pantalón de Zara, a juego con la blazer, 25,95 euros.

Y si aún nos faltaba un dato más para adorar estre traje, lo tenemos: su precio. La chaqueta cuesta 39,95 euros y el pantalón, 25,95 euros. las dos cosas juntas cuestan casi lo mismo que una sola chaqueta de la sección de Woman de la Zara.

Pero claro, como siempre hay una mala noticia y es que este look es tan tentador que ya ha empezado a agotarse. De la chaqueta ya no queda la talla S y del pantalón, sí que qudan tallas pero van y vienen por momentos y no podemos asegurar que, cuando leas este artículo, esté disponible en todos los tamaños.

Nosotras ya lo tenemos, ¿a qué esperas tú?