2 abr 2019

Compartir en google plus

Estamos en primavera y aunque lo que pide esta estación son los estampados de flores, los lunares se han hecho con todas las novedades de las firmas "low cost". Desde el famoso vestido viral de Zara hasta el top más famoso en Instagram. Pero como nunca dejamos de sorprendernos, acabamos de ficahr este vestido con el estampado de moda que nos ha dejado con la boca abierta. Por muchas razones.

Vestido de lunares, de Besrhka. pinit bershka

La primera porque es de Bershka, una firma "low cost" con un estilo mucho más informal y en la que no estamos acostumbradas a ver un traje de este estilo, que podría ser incluso de Uterqüe. La segunda porque, además del plus de tendencia que le dan los lunares, es de un tono azul muy favorecedor y te quedará bien tengas el color de piel que tengas o seas rubia o morena. Y tercero porque su forma de vestido camisero, con cinturón de varias vueltas, disimula cualquier kilo de más que puedas tener, por lo que podemos asegurar que hace tipazo.

Este vestido de Bershka es puar tendencia: nunca se han llevado los lunares tanto como esta primavera 2019. pinit bershka

Pero hay una cuarta razón por la que no lo puedes dejar escapar y es el precio. Cuesta 25,99 euros. Sí, has leído bien, no llega ni a 30 euros, cuando es una prenda a la que le vas a sacar muchísimo partido.

¿Te parecen pocos motivos para ahcerte con este vestidazo? Pues corre, aún quedan tallas pero no por mucho tiempo.